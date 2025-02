Elberfelder Bibel

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

3 und sprich: So spricht der Herr, Herr: Der große Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, vollem Gefieder, der bunte {Federn} hatte, kam zum Libanon und nahm den Wipfel der Zeder.

4 Den obersten ihrer Triebe brach er ab und brachte ihn ins Land der Händler, in die Stadt der Kaufleute setzte er ihn.

5 Und er nahm von dem Samen des Landes und setzte ihn in ein Saatfeld, als Weide an reichlich {strömendes} Wasser, als Ufergewächs setzte er ihn,

7 Und da war ein Adler, ein anderer, großer, mit großen Flügeln und viel Gefieder. Und siehe, dieser Weinstock drehte seine Wurzeln zu ihm hin und streckte seine Ranken nach ihm aus, damit er ihn tränkte, weg von dem Beet, in das er gepflanzt war .

8 In ein gutes Feld, an reichlich {strömendes} Wasser war er gepflanzt, um Zweige zu treiben und Frucht zu tragen, um zu einem herrlichen Weinstock zu werden.

9 Sage: So spricht der Herr, Herr: Wird er gedeihen? Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Frucht abschneiden, sodass alle frischen {Blätter} seines Sprosses verdorren? {Ja} , er wird {ganz} verdorren! {Es wird} nicht {nötig sein, } mit starkem Arm und zahlreichem Volk ihn aus seinen Wurzeln loszureißen .

11 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

12 Sprich doch zu dem widerspenstigen Haus: Erkennt ihr nicht, was das ist? Sage: Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Obersten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel weggeführt.

16 So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr , wenn er an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, {wenn er} bei ihm in Babel nicht sterben wird !