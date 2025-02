Elberfelder Bibel

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

3 und sage zu den Söhnen Ammon: Hört das Wort des Herrn, Herrn! So spricht der Herr, Herr: Da du »Haha!« sagst über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil sie in die Gefangenschaft gegangen sind;

4 darum, siehe, werde ich dich den Söhnen des Ostens zum Besitz geben, und sie werden ihre Zeltlager in dir aufschlagen und ihre Wohnungen in dir errichten; sie werden deine Früchte essen, und sie werden deine Milch trinken.

6 Denn so spricht der Herr, Herr: Weil du in die Hände geklatscht und mit dem Fuß gestampft hast und dich von Herzen mit all deiner Verachtung über das Land Israel gefreut hast;