Elberfelder Bibel

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

3 und sage zu Tyrus, das an den Zugängen zum Meer wohnt und Handel treibt mit den Völkern nach vielen Inseln hin: So spricht der Herr, Herr: Tyrus, du sagst: Ich bin von vollkommener Schönheit !

6 aus Eichen von Baschan machten sie deine Ruder; dein Deck machten sie aus Elfenbein, {eingefasst} in Zypressen von den Inseln der Kittäer .

7 Byssus in Buntwirkerei aus Ägypten war dein Segel, um dir als Flagge zu dienen; violetter und roter Purpur von den Inseln Elischas war dein Kajütendach .

8 Die Bewohner von Sidon und Arwad waren deine Ruderer; deine Weisen, Tyrus, waren in dir, sie waren deine Matrosen;

9 die Ältesten von Gebal und seine Weisen waren in dir als Ausbesserer deiner Lecks. Alle Schiffe des Meeres und ihre Seeleute waren in dir, um deine Tauschwaren einzutauschen.

10 {Söldner aus} Paras und Lud und Put waren in deinem Heer als deine Kriegsleute; Schild und Helm hängten sie in dir auf, die verliehen dir Glanz.

11 Die Söhne Arwads waren mit deinem Heer auf deinen Mauern ringsum, und die Gammaditer waren auf deinen Türmen; ihre Schilde hängten sie ringsum an deinen Mauern auf. Die machten deine Schönheit vollkommen.

12 Tarsis war dein Aufkäufer wegen der Fülle an allem Besitz; für Silber, Eisen, Zinn und Blei gaben sie deine Waren.

15 Die Söhne Dedans waren deine Händler. Viele Inseln waren Aufkäufer in deinem Dienst : Elefantenzähne und Ebenholz erstatteten sie dir als Abgabe.

18 Damaskus war dein Aufkäufer wegen der Fülle deiner Erzeugnisse, wegen der Fülle an allem Besitz, gegen Wein von Helbon und Wolle von Zachar.

21 Arabien und alle Fürsten von Kedar , sie waren Aufkäufer in deinem Dienst ; für Lämmer und Widder und Böcke, für sie waren sie deine Aufkäufer.

27 Dein Besitz und deine Waren, deine Tauschwaren, deine Seeleute und deine Matrosen, die Ausbesserer deiner Lecks und die, die deine Tauschwaren eintauschten, und alle deine Kriegsleute, die in dir sind, und dein ganzes Aufgebot , das in deiner Mitte ist, werden ins Herz der Meere fallen am Tag deines Sturzes.