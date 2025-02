Elberfelder Bibel

1 Und es geschah im zwölften Jahr, im zwölften Monat, am Ersten des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so:

2 Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den Pharao, den König von Ägypten, und sage zu ihm: Einem Junglöwen unter den Nationen bist du gleich geworden; und doch warst du wie ein Seeungeheuer in den Meeren und sprudeltest mit deinen Nüstern und trübtest das Wasser mit deinen Füßen und wühltest ihre Ströme auf.

3 So spricht der Herr, Herr: Daher werde ich mein Fangnetz über dich ausspannen durch eine Schar vieler Völker, und man wird dich in meinem Garn heraufziehen.

8 Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln, und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr, Herr .

9 Und ich werde das Herz vieler Völker beunruhigen, wenn ich deinen Zusammenbruch über die Nationen kommen lasse, in Länder, die du nicht gekannt hast.

10 Und ich werde vielen Völkern deinetwegen Entsetzen einflößen, und ihren Königen werden deinetwegen die Haare zu Berge stehen, wenn ich mein Schwert vor ihnen schwinge; und sie werden immer wieder erzittern, jeder um sein Leben, am Tag deines Falls. –

11 Denn so spricht der Herr, Herr: Das Schwert des Königs von Babel wird über dich kommen.

13 Und ich werde all sein Vieh an den vielen Wassern zugrunde richten, sodass der Fuß des Menschen sie nicht mehr trübt, noch die Klauen des Viehs sie trüben.

17 Und es geschah im zwölften Jahr, am Fünfzehnten des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so:

18 Menschensohn, wehklage über den Prunk Ägyptens, und stürze ihn hinab, Ägypten und die Töchter mächtiger Nationen, in das Land der Tiefen , zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind!

19 Wen übertriffst du {jetzt noch} an Anmut? Fahr hinab, und lege dich zu den Unbeschnittenen!

22 Dort ist Assur und sein ganzes Aufgebot rings um sein Grab her : sie alle, Erschlagene, durchs Schwert Gefallene,

23 {Assur, } dem seine Gräber in der tiefsten Grube gegeben worden sind, und sein Aufgebot ist rings um sein Grab her {begraben}. Sie alle sind Erschlagene, durchs Schwert Gefallene, die {einst} Schrecken verbreiteten im Land der Lebenden.

24 Dort ist Elam und sein ganzer Prunk rings um sein Grab her , sie alle, Erschlagene, durchs Schwert Gefallene, die als Unbeschnittene ins Land der Tiefen hinabgefahren sind, die {einst} ihren Schrecken verbreitet hatten im Land der Lebenden; und sie tragen ihre Schmach mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind.

25 Mitten unter Erschlagenen hat man ihm ein Lager gegeben mit seinem ganzen Prunk rings um sein Grab her . Sie alle sind Unbeschnittene, vom Schwert Erschlagene, weil {einst} ihr Schrecken verbreitet war im Land der Lebenden; und sie tragen {nun} ihre Schmach mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Mitten unter Erschlagene ist er gelegt.

26 Dort ist Meschech-Tubal und sein ganzer Prunk ; rings um sein Grab her , sie alle, Unbeschnittene, sie sind vom Schwert erschlagen, weil sie ihren Schrecken verbreitet hatten im Land der Lebenden.

27 Und sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen sind , die in den Scheol hinabfuhren mit ihren Kriegswaffen und die ihre Schwerter unter ihre Häupter legten und deren Schilde auf ihren Gebeinen liegen; denn der Schrecken vor den Helden {hatte einst} im Land der Lebenden {geherrscht}. –

29 Dort ist Edom, seine Könige und all seine Fürsten, die in ihrer Heldenkraft zu den vom Schwert Erschlagenen gelegt wurden; sie liegen bei den Unbeschnittenen und bei denen, die in die Grube hinabgefahren sind.