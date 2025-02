Elberfelder Bibel

Unheil für das Gebirge Edom, Heil für die Berge Israels

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

2 Menschensohn, richte dein Gesicht gegen das Gebirge Seïr, und weissage über es

3 und sage zu ihm: So spricht der Herr, Herr: Siehe, ich will an dich, Gebirge Seïr; und ich strecke meine Hand gegen dich aus und mache dich zum Entsetzen und Grausen;

4 deine Städte mache ich zur Trümmerstätte, und du selbst wirst Ödland sein. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin.

5 Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Söhne Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihres Unglücks, zur Zeit der endgültigen Strafe ;

6 darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr , ja, ich mache dich zu Blut, und Blut wird dich verfolgen; weil du Blut nicht gehasst hast , soll Blut dich verfolgen.

7 Und ich mache das Gebirge Seïr zum Entsetzen und Grausen und rotte den, der hinzieht und zurückkehrt aus ihm, aus.

8 Und seine Berge fülle ich mit seinen Erschlagenen an. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Bachrinnen sollen vom Schwert Erschlagene fallen.

9 Zu ewigen Einöden mache ich dich, und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin.

10 Weil du sagst: Die beiden Nationen und die beiden Länder gehören mir, und ich nehme sie in Besitz , wo doch der Herr dort war;

11 darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr , werde ich {an dir} handeln nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, mit denen du aus Hass gegen sie gehandelt hast; und ich werde mich ihnen zu erkennen geben, wenn ich dich gerichtet habe.

12 Und du wirst erkennen, dass ich, der Herr, alle deine Lästerungen gehört habe, die du gegen die Berge Israels ausgesprochen hast, indem du sagtest: Sie liegen verwüstet da, uns sind sie zum Fraß gegeben.

13 Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich großgetan und eure Worte gegen mich überreichlich gemacht; ich habe es gehört.

14 So spricht der Herr, Herr: Wie du dich gefreut hast , {dass} das ganze Land eine Einöde war, {so} will ich dir tun.

15 Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso werde ich dir tun: eine Einöde sollst du werden, Gebirge Seïr und ganz Edom insgesamt! Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen