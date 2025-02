Elberfelder Bibel

Drohrede gegen Gog aus Magog und das furchtbare Gericht über ihn

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

2 Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog {zum} Land Magog, {gegen} den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal , und weissage über ihn

3 und sprich: So spricht der Herr, Herr: Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Meschech und Tubal .

4 Und ich lenke dich herum und lege Haken in deine Kinnbacken; und ich führe dich heraus und dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, sie alle prächtig gekleidet, ein großes Aufgebot mit Langschild und Kleinschild, schwertführend sie alle:

5 {Söldner aus} Paras, Kusch und Put mit ihnen, sie alle {mit} Kleinschild und Helm,

6 Gomer und alle seine Scharen, das Haus Togarma im äußersten Norden und alle seine Scharen, viele Völker mit dir.

7 Rüste dich, und rüste dir {alles} zu, du und dein ganzes Aufgebot, das zu dir hin aufgeboten ist, und steh mir zur Verfügung!

8 Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden ; am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren; das ist aus den Völkern herausgeführt worden, und sie wohnen in Sicherheit allesamt.

9 Und du wirst hinaufziehen, wie ein Sturm herankommen, wirst sein wie eine Wolke, das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und viele Völker mit dir.

10 So spricht der Herr, Herr: Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen bösen Plan schmieden

11 und sagen: Ich will hinaufziehen gegen ein offenes Land, will über die kommen, die sich ruhig verhalten, in Sicherheit wohnen – sie alle wohnen {ja} ohne Mauern, auch Riegel und Tor haben sie nicht –,

12 um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die {wieder} bewohnten Trümmerstätten und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Viehbesitz und {andere} Habe erworben hat, {Leute, } die den Mittelpunkt der Erde bewohnen .

13 Saba und Dedan und die Aufkäufer von Tarsis und all seine Händler werden zu dir sagen: Kommst du, um Raub zu rauben? Hast du dein {Kriegs} aufgebot aufgeboten, um Beute zu erbeuten, um Silber und Gold davonzutragen, um Vieh und {andere} Habe wegzunehmen, um einen großen Raub zu rauben?

14 Darum weissage, Menschensohn, und sage zu Gog: So spricht der Herr, Herr: Wirst du dich an jenem Tag, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, nicht aufmachen

15 und von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her, du und viele Völker mit dir – die alle auf Pferden reiten, ein großes Aufgebot und ein zahlreiches Heer –,

16 und wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken? Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich über mein Land kommen lasse, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als heilig erweise.

17 So spricht der Herr, Herr: Bist du {nicht} der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahre {lang} weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen würde?

18 Und an jenem Tag wird es geschehen, an dem Tag, wenn Gog in das Land Israel kommt, spricht der Herr, Herr , da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen.

19 Und in meinem Eifer, im Feuer meiner Zornglut habe ich geredet: Wenn an jenem Tag nicht ein großes Beben im Land Israel sein wird !

20 Und vor mir werden beben die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alle Kriechtiere, die auf dem Erdboden kriechen, und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind; und die Berge werden niedergerissen werden, und die Felsstufen werden einstürzen, und jede Mauer wird zu Boden fallen.

21 Und ich rufe auf meinem ganzen Gebirge das Schwert über ihn herbei, spricht der Herr, Herr ; da wird das Schwert des einen gegen den anderen {gerichtet} sein.

22 Und ich werde ins Gericht mit ihm gehen durch Pest und durch Blut. Und einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel lasse ich auf ihn regnen und auf seine Scharen und auf die vielen Völker, die mit ihm sind.

23 Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen