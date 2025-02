Elberfelder Bibel

6 Und die Seitenkammern, Seitenkammer über Seitenkammer, dreimal, {insgesamt} 30; und Absätze {befanden sich} an der Wand des Tempelhauses für die {Deckenbalken der} Seitenkammern ringsherum, um als Auflager zu dienen; doch waren keine Auflager in der Wand des Tempelhauses {selber}.

7 Und {es gab} eine Erweiterung durch den Umgang {, der} an den Seitenkammern nach oben hinauf {führte} ; denn das Tempelhaus war nach oben umbaut , {ganz} bis nach oben hinauf, rings um das Tempelhaus herum, wodurch das Tempelhaus bis nach oben hin eine Verbreiterung hatte . So stieg man vom untersten {Stockwerk} zum obersten hinauf über das mittlere.

8 Und ich sah am Haus ein Hochpflaster ringsherum, die Unterbauten der Seitenkammern, eine volle Rute von sechs Ellen {in} Terrassenhöhe .

11 Und die Eingänge des Anbaues {gingen} auf den freigelassenen Raum, ein Eingang in nördliche Richtung und ein Eingang in südliche Richtung. Und die Breite der Mauer des freigelassenen Raumes {betrug} fünf Ellen ringsherum.

16 waren getäfelt. Und die gerahmten Fenster und die Galerien ringsum hatten in ihren drei {Teilen} , der Schwelle gegenüber, eine Holzverkleidung ringsherum, und zwar vom Boden bis an die Fenster – die Fenster aber waren verdeckbar –

21 {In der Wand im} Tempelraum waren vierfach gestaffelte Türrahmen. An der Vorderseite des Heiligtums aber war etwas zu sehen, das aussah wie

25 Und an ihnen, an den Flügeltüren des Tempelraums, waren Cherubim und Palmen gestaltet, wie sie an den Wänden gestaltet waren. Und ein hölzernes Dachgesims war an der Vorderseite der Vorhalle draußen.