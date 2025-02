Elberfelder Bibel

1 Und er führte mich hinaus in den äußeren Vorhof, den Weg in nördlicher Richtung. Und er brachte mich zu dem Zellenbau , der quer zu dem abgesonderten Platz und quer zu dem Bauwerk im Norden {liegt}.

6 Denn sie waren dreistöckig , hatten aber keine Säulen wie die Säulen der Vorhöfe. So war {das Bauwerk} vom Boden her terrassenartig zurückgesetzt, von den unteren und den mittleren {Zellen}.

7 Und eine Mauer war da, die draußen parallel zu den Zellen {verlief} , in Richtung zum äußeren Vorhof hin, an der Vorderseite der Zellen; ihre Länge {betrug} 50 Ellen.

9 Und {für} die Türen dieser Zellen {gab es} einen Zugang von Osten her, wenn man vom äußeren Vorhof her zu ihnen hineinging,

10 am Anfang . In südlicher Richtung der Mauer des Vorhofs, vor dem abgesonderten Platz und vor dem Bauwerk waren Zellen

11 und ein Weg vor ihnen; wie die Gestalt der Zellen, die in nördlicher Richtung {lagen, war ihre Gestalt} , ihrer Länge und ihrer Breite entsprechend , allen ihren Ausgängen und ihren Einrichtungen entsprechend und entsprechend ihren Eingängen.

12 Und zu den Eingängen der Zellen, die in südlicher Richtung {lagen} , {führte} ein Eingang am Anfang des Weges, {nämlich} des Weges, {der an} der Schutzmauer entlang {lief} , nach Osten hin {offen} , wenn man hineinkam .