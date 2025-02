Elberfelder Bibel

1 Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses; und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten {gerichtet} ; und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar.

3 Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen: Wasser bis an die Knöchel.

4 Und er maß tausend {Ellen} und ließ mich durch das Wasser gehen: Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend {Ellen} und ließ mich hindurchgehen: Wasser bis an die Hüften.

6 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses {entlang} .

7 Als ich zurückkehrte, siehe, {da standen} am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite.

8 Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden .