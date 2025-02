Elberfelder Bibel

8 Und neben dem Gebiet von Juda, von der Ostseite bis zur Westseite, soll die Weihegabe liegen, die ihr aussondern sollt : 25000 {Ellen} die Breite und die Länge wie eines der {Stammes} anteile von der Ostseite bis zur Westseite; und das Heiligtum soll in seiner Mitte sein.

9 Die Weihegabe, die ihr für den Herrn aussondern sollt , soll 25000 {Ellen} in der Länge und 20000 {Ellen} in der Breite {betragen}.

10 Und diesen {Personen} soll die heilige Weihegabe gehören: den Priestern. Nach Norden zu 25000 {Ellen lang} und nach Westen 10000 {Ellen} breit und nach Osten 10000 {Ellen} breit und nach Süden 25000 {Ellen} lang; und das Heiligtum des Herrn soll in seiner Mitte sein.

13 Und die Leviten {sollen} entsprechend dem Gebiet der Priester {ein Gebiet haben von} 25000 {Ellen} Länge und 10000 {Ellen} Breite. Jede Langseite soll {also} 25000 {Ellen betragen} und die Breite 10000 {Ellen}.

14 Und man soll nichts davon verkaufen noch vertauschen; und das Beste des Landes soll man nicht {an andere} übergehen lassen, denn es ist dem Herrn heilig.

15 Und die 5000 {Ellen} , die in der Breite übrig bleiben, längs der 25000 {Ellen} , das soll nicht heilig sein, {sondern} der Stadt als Wohngebiet und Weideland {dienen}. Und die Stadt soll mitten darin liegen.

18 Und was übrig bleibt, {beträgt} in der Länge, parallel zur Weihegabe , 10000 {Ellen} nach Osten und 10000 {Ellen} nach Westen, es läuft parallel zur heiligen Weihegabe . Sein Ertrag soll denen, die {in} der Stadt arbeiten, als Nahrung dienen.