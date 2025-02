Elberfelder Bibel

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

3 und sprich: Berge Israels, hört das Wort des Herrn, Herrn! So spricht der Herr, Herr, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern: Siehe, ich, ich bringe das Schwert über euch und werde eure Höhen zugrunde richten.

6 An allen euren Wohnsitzen sollen die Städte in Trümmern und die Höhen verwüstet daliegen, damit eure Altäre in Trümmern und wüst daliegen und eure Götzen zerbrochen sind und verschwinden und eure Räucheraltäre umgehauen und eure Machwerke ausgelöscht sind.