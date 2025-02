Elberfelder Bibel

1 Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

2 Und du, Menschensohn {, sage} : So spricht der Herr, Herr, zum Land Israel: Ein Ende kommt, {es kommt} das Ende über die vier Ecken des Landes .

4 Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben; sondern deine Wege will ich über dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin.

5 So spricht der Herr, Herr: Unheil über Unheil, siehe, es kommt!

8 Jetzt werde ich bald meinen Grimm über dich ausgießen und vollende meinen Zorn an dir und richte dich nach deinen Wegen; und alle deine Gräuel bringe ich über dich.

9 Und ich werde {deinetwegen} nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben. Nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, einer bin, der schlägt.

11 die Gewalttat erhebt sich zur Rute der Gottlosigkeit. Nichts von ihnen {wird bleiben} , nichts von ihrem Prunk und nichts von ihrem Lärmen und nichts Herrliches an ihnen.

13 Denn der Verkäufer wird nicht zum Verkauften zurückkehren, auch wenn er noch am Leben ist ; denn die Zornglut gegen all ihren Prunk wird sich nicht wenden. Und wegen seiner Schuld wird niemand sein Leben festhalten können .

14 Man stößt ins Horn und macht alles bereit, aber niemand zieht in den Kampf; denn meine Zornglut {kommt} über seinen ganzen Prunk.

15 Das Schwert ist draußen und die Pest und der Hunger drinnen. Wer auf dem Feld ist, wird durchs Schwert sterben; und wer in der Stadt ist, den werden Hunger und Pest fressen.

18 Und sie werden sich Sacktuch umgürten, und Schauder wird sie bedecken; auf allen Gesichtern wird Beschämung sein und auf all ihren Häuptern Kahlheit.

19 Ihr Silber werden sie auf die Gassen werfen, und ihr Gold wird als Unflat gelten; ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag des Grimms des Herrn. Ihre Gier werden sie {damit} nicht sättigen und ihren Bauch {davon} nicht füllen. Denn es ist ein Anstoß zu ihrer Schuld geworden.

21 Und ich gebe es in die Hand der Fremden zur Plünderung hin und den Gottlosen der Erde zur Beute, dass sie es entweihen.

22 Und ich werde mein Angesicht von ihnen abwenden, dass sie mein Kleinod entweihen; und Räuber werden in es eindringen und es entweihen.

24 Und ich lasse die schlimmsten der Nationen kommen, dass sie ihre Häuser in Besitz nehmen. Und ich mache dem Hochmut ihrer Stärke ein Ende, dass ihre Heiligtümer entweiht werden.

27 Der König wird trauern, und der Fürst wird sich in Entsetzen kleiden, und die Hände des Volkes des Landes werden zittern. Nach ihren Wegen will ich mit ihnen handeln, und mit ihren {eigenen} Rechtsbestimmungen will ich sie richten, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.