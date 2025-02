Elberfelder Bibel

5 Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie: Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte {sich} : Vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht . So machte es Hiob all die Tage {nach den Gastmählern}.