Elberfelder Bibel

4 Und du sagtest: Meine Lehre ist lauter, und ich war rein in deinen Augen!

8 Himmelhoch {sind sie} – was kannst du tun? – tiefer als der Scheol – was kannst du erkennen?

10 Wenn er vorüberzieht und festnimmt und {zum Gericht} versammelt, wer will ihm dann wehren?

14 wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen! –