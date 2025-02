Elberfelder Bibel

3 Doch ich will zum Allmächtigen reden, und vor Gott will ich mich verteidigen.

5 Hieltet ihr euch doch still! Das würde euch zur Weisheit gereichen.

12 Was ihr vorbringt , sind Sprüche von Asche, eure Bollwerke erweisen sich als Bollwerke aus Lehm.

13 Schweigt still vor mir, und ich will reden, was auch über mich ergehen möge!