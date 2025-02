Elberfelder Bibel

8 Hörst du im Rat Gottes zu, und reißt du die Weisheit an dich?

9 Was hast du erkannt, das wir nicht erkannt hätten? Was verstehst du, das uns nicht bekannt wäre ?

10 Unter uns sind auch Alte, auch Greise, reicher an Tagen als dein Vater.

12 Was reißt dein Herz dich hin, und was rollen deine Augen,

14 Was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte, und der von einer Frau Geborene, dass er gerecht wäre?

15 Siehe, {selbst} auf seine Heiligen vertraut er nicht, und der Himmel ist nicht rein in seinen Augen,

17 Ich will dir verkünden, höre mir zu! Und was ich geschaut habe, will ich erzählen,