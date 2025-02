Elberfelder Bibel

6 Stiege auch seine Hoheit bis zum Himmel hinauf, und rührte sein Haupt an die Wolken,

8 Wie ein Traum verfliegt er, und man findet ihn nicht, und er wird weggescheucht wie eine Vision in der Nacht.

11 Waren seine Glieder {auch} voll seiner Jugendkraft, so liegt sie {nun} mit ihm im Staub.

12 Wenn das Böse auch in seinem Mund süß schmeckte, er es verbarg unter seiner Zunge,

14 so hat sich seine Speise {doch} in seinen Eingeweiden verwandelt. Viperngalle ist in seinem Innern.