Elberfelder Bibel

3 Ertragt mich, dann will ich reden, und nachdem ich geredet habe, magst du spotten .

6 Ja, wenn ich daran denke, so bin ich bestürzt, und Erbeben packt mein Fleisch.

7 Warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen gar noch zu an Macht?

8 Ihre Nachkommen stehen fest vor ihnen so gut wie sie, und ihre Sprösslinge sind vor ihren Augen.

13 Im Glück genießen sie ihre Tage, und in Ruhe sinken sie in den Scheol hinab .

14 Und doch sagen sie zu Gott: Weiche von uns! Und an der Erkenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen.

15 Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten, und was hilft es uns, dass wir {mit Bitten} in ihn dringen?