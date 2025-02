Elberfelder Bibel

2 Hab ein wenig Geduld mit mir, und ich will es dir künden! Denn mehr noch habe ich für Gott zu sagen .

3 Ich will mein Wissen von weither holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben.

5 Siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden ; er ist gewaltig an Kraft des Herzens .

6 Er erhält den Gottlosen nicht am Leben, und das Recht der Elenden stellt er {wieder} her.

8 Und wenn sie in Fesseln geschlagen, in Stricken des Elends gefangen sind,

11 Wenn sie hören und sich unterwerfen, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeiten.

12 Wenn sie aber nicht hören, rennen sie in den Spieß und verscheiden ohne Erkenntnis.

14 Ihre Seele stirbt dahin in der Jugend und ihr Leben unter den Geweihten .

15 Den Elenden rettet er in seinem Elend und öffnet durch Bedrängnis sein Ohr.

16 Auch dich lockt er fort aus dem Rachen der Not, unbeengte Weite ist dein Platz, und was auf deinen Tisch kommt, ist reich an Fett .