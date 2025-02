Elberfelder Bibel

8 Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide , und allem Grünen spürt er nach.

9 Wird der Büffel dir dienen wollen, oder wird er an deiner Krippe übernachten?

10 Hältst du den Büffel in der Furche an seinem Seil, oder wird er die Talgründe hinter dir her eggen?