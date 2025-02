Elberfelder Bibel

2 Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden ? Aber Worte zurückhalten, wer könnte das?

5 Doch nun kommt es an dich, und es ermüdet dich; es trifft dich, und du bist bestürzt.

8 So wie ich es gesehen habe: Die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ernten es.

11 Der Löwe kommt um aus Mangel an Beute, und die Jungen der Löwin werden zerstreut.

13 In beunruhigenden Gedanken {, wie sie} aus Visionen in der Nacht {entstehen} , wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt,

15 Und ein Hauch fuhr an meinem Gesicht vorbei, das Haar an meinem Leib sträubte sich.

18 Siehe, {selbst} seinen Knechten vertraut er nicht, und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last;

19 wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen {und} deren Grund im Staub ist! Wie Motten werden sie zertreten.

21 Nicht wahr? Wird ihr Zeltstrick an ihnen losgerissen, so sterben sie, und {zwar} nicht in Weisheit.