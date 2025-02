Elberfelder Bibel

8 Das Auge dessen, der mich sehen will, wird mich nicht {mehr} gewahren. {Richtest du} deine Augen auf mich, so bin ich nicht {mehr}.

9 Die Wolke schwindet und vergeht; so steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf.

11 So will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten, will reden in der Bedrängnis meines Geistes, will klagen in der Verbitterung meiner Seele.