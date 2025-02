Elberfelder Bibel

2 Wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein ?

3 Wenn er Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten.

4 Der weise ist von Herzen und stark an Kraft – wer trotzte ihm und blieb unversehrt? –,

5 der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn;

10 der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind.

11 Siehe, er geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht ; und er zieht vorbei, und ich bemerke ihn nicht.

12 Siehe, er rafft dahin, und wer will ihm wehren? Wer kann zu ihm sagen: Was tust du?

19 Wenn es auf Kraft des Starken ankommt {, so sagt er} : Siehe hier! – und wenn auf Recht: Wer will mich vorladen?

23 Wenn die Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung Unschuldiger.

24 Die Erde ist in die Hand des Gottlosen gegeben, das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Wenn er es nicht ist, wer sonst ?

27 Wenn ich denke: Ich will meinen Kummer vergessen, will ein anderes Gesicht machen und fröhlich blicken,

28 so bangt mir vor allen meinen Schmerzen. Ich habe erkannt, dass du mich nicht ungestraft lässt.

31 dann würdest du mich in die Grube tauchen, dass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten.

35 so will ich reden und ihn nicht fürchten, denn so {steht es jetzt} bei mir nicht .