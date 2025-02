Elberfelder Bibel

4 Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder , und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott:

5 Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen! Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn, und dort redete er mit ihm .

6 Und der Herr, der Gott der Heerscharen – Jahwe ist sein Name – {sprach} :

8 Ein Händler {ist Israel} , in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs , er liebt es zu übervorteilen.

9 Und Ephraim sagt: Ich bin doch reich geworden, habe mir ein Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Schuld nachweisen , die Sünde wäre.

10 Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen wie in den Tagen des Festes .