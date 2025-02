Elberfelder Bibel

2 Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet , und Bluttat reiht sich an Bluttat.

5 sodass du stürzt am {hellen} Tag. Ja, auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht . Und ich lasse deine Mutter umkommen.

6 Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder.