Elberfelder Bibel

2 Tenne und Kelterkufe werden sie nicht ernähren , und der Most wird sie im Stich lassen.

3 Sie werden nicht im Land des Herrn bleiben, Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren, in Assur werden sie Unreines essen.

4 Sie werden dem Herrn keinen Wein spenden und ihm ihre Schlachtopfer nicht darbringen . Wie Trauerbrot wird es für sie sein: Alle, die davon essen, werden sich unrein machen. Denn für ihre Kehle wird ihr Brot sein, in das Haus des Herrn wird es nicht kommen.

5 Was werdet ihr tun am Tag der Festversammlung und am Tag des Festes des Herrn?