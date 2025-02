Klagelieder 3

Elberfelder Bibel

2 Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht.

6 Er ließ mich wohnen in Finsternissen, wie die Toten der Urzeit .

7 Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskann; er legte mich in schwere, bronzene Ketten .

13 Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers.

16 Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen , er trat mich nieder in den Staub.

17 Du verstießest meine Seele aus dem Frieden , ich habe vergessen, was Glück ist.

19 An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, {bedeutet} Wermut und Gift!

20 {Und doch} denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir.

21 {Doch} dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen: