Maleachi 1

Elberfelder Bibel

1 Ausspruch , Wort des Herrn, an Israel durch Maleachi.

4 Wenn Edom sagt: Wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen: Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen »Gebiet der Gottlosigkeit« und »Das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat«.

8 Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es {für euch} nichts Böses; und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es {für euch} nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter! Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben ?, spricht der Herr der Heerscharen.

9 Und nun, besänftigt doch Gott , dass er uns gnädig ist! {Wenn} so etwas von eurer Hand geschieht, wird er {da} euretwegen das Angesicht erheben ?, spricht der Herr der Heerscharen.

10 Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet ! Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen.

11 Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man {Opfer} rauch aufsteigen und bringt meinem Namen {Gaben} dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen.