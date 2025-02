Elberfelder Bibel

1 Das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreschet geschah in den Tagen des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, das er über Samaria und Jerusalem schaute.

2 Hört, all ihr Völker, merke auf, Erde und {alles, } was sie füllt! Und der Herr, Herr, sei zum Zeugen gegen euch , der Herr aus seinem heiligen Palast !

4 Und die Berge zerschmelzen unter ihm, und die Täler spalten sich, wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser, ausgegossen am Abhang.

6 So werde ich Samaria zu einem Trümmerhaufen {im} Feld machen, zu Weinbergpflanzungen, und ich werde seine Steine ins Tal hinabstürzen und seine Grundfesten bloßlegen.

7 Und all seine geschnitzten Bilder werden zerschlagen und all seine {Huren} löhne mit Feuer verbrannt werden, und ich werde all seine Götzenbilder zur Öde machen; denn es hat sie durch Hurenlohn gesammelt, zum Hurenlohn sollen sie wieder werden.