Elberfelder Bibel

1 Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern! Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht.

2 Begehren sie Felder, sie rauben {sie} , und Häuser, sie nehmen {sie} weg; und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil.

3 Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und {unter dem} ihr nicht aufrecht gehen werdet; denn es ist eine böse Zeit.

4 An jenem Tag wird man einen Spruch über euch anstimmen und ein klägliches Klagelied klagen. Man wird sagen: Wir sind völlig verwüstet. Den Besitzanteil meines Volkes vertauscht er . Wie entzieht er mir {das Land} ! Zur Vergeltung verteilt er unsere Felder.

5 Darum wirst du niemanden haben, der je die Messschnur an einen Losanteil anlegt in der Versammlung des Herrn.

6 »Weissagt nicht!«, weissagen sie . In der Art weissagt man nicht! Die Schmach wird {uns} nicht erreichen .

7 Darf man so etwas im Haus Jakob sagen ? Ist der Herr etwa ungeduldig ? Oder sind dies seine Taten? Sind seine Worte nicht gütig gegen {ein Volk} , das rechtschaffen lebt?

11 Wenn da ein Mann wäre, der dem Wind {nach} läuft und betrügerisch lügt: »Ich will dir weissagen von Wein und von Rauschtrank«, der wäre ein Prophet dieses Volkes.

12 Sammeln, {ja, } sammeln will ich dich, ganz Jakob; versammeln, {ja, } versammeln werde ich den Rest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch , wie eine Herde mitten auf der Trift, sodass es von Menschen tosen wird .

13 Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her; sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus; und ihr König schreitet vor ihnen her, und der Herr an ihrer Spitze.