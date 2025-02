Elberfelder Bibel

1 Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter den Tausendschaften von Juda bist , aus dir wird mir {der} hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.

2 Darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt .

3 Und er wird auftreten und {seine Herde} weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden {in Sicherheit} wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde.

4 Und dieser wird Friede sein – wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir sieben Hirten dagegen aufstellen und acht Menschenfürsten ;

5 und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren – und er wird {uns} von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt.

Jakobs Rest und die Völker

6 Und der Rest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt.

7 Und der Rest Jakobs wird unter den Nationen, inmitten vieler Völker, sein wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt, und niemand rettet.

8 »Deine Hand sei erhoben über deine Gegner, und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden!«

9 Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr , da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen;

10 da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße alle deine Festungen nieder;

11 da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus, und du wirst keine Wahrsager mehr haben;

12 da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte, und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände;

13 da reiße ich deine Ascherim aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte.

14 Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen