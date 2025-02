Elberfelder Bibel

1 Hört doch, was der Herr sagt: »Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören!«

2 Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde! Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk, und mit Israel wird er sich auseinandersetzen!

3 »Mein Volk, was habe ich dir angetan, und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich!

5 Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt, und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete, {denk an den Übergang} von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst!«