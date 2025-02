Elberfelder Bibel

9 Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben.

12 So spricht der Herr: Wenn sie auch {noch so} unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie {doch} geschoren werden, und es ist vorüber ! Habe ich dich auch gedemütigt, ich werde dich nicht mehr demütigen.