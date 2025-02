Elberfelder Bibel

2 Wer wird {alle} die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen all seinen Ruhm?

4 Gedenke meiner , Herr, in der Zuneigung zu deinem Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung,

5 dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil.

7 Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise, sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer.