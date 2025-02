Elberfelder Bibel

2 So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat.

4 Sie irrten in der Wüste, auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort.

5 Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele.

6 Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not: Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie.

8 Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern!

10 Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis {lagen} gefesselt in Elend und Eisen:

13 Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not: Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie.

15 Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern!

18 Ihre Seele ekelte vor jeder Speise, sie rührten an die Pforten des Todes.

19 Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not: Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie.

21 Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern.

24 das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe.

26 Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Fluten, es verzagte in der Not ihre Seele.