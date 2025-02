Elberfelder Bibel

2 Gefestigt ist mein Herz, Gott! Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Ehre!

3 Wach auf, Harfe und Zither! Ich will aufwecken die Morgenröte.

4 Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, ich will dir spielen unter den Völkerschaften.

8 Gott hat geredet in seinem Heiligtum: Jubeln will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen.