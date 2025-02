Elberfelder Bibel

5 Oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten!

7 Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit.

8 Deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar!

11 In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.

14 An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum.

15 Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade.

16 An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht.

17 Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten!