Elberfelder Bibel

5 Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes – ein feierlicher Aufzug.

6 Was bist du so aufgelöst , meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott! – denn ich werde ihn noch preisen {für} die Heilstaten seines Angesichts .

7 Mein Gott , aufgelöst in mir ist meine Seele; darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon, vom Berg Misar.

12 Was bist du so aufgelöst , meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! – denn ich werde ihn noch preisen, die Heilstaten meines Angesichts und meinen Gott.