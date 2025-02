Elberfelder Bibel

3 Horche auf mich und antworte mir! Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen

4 vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen; denn sie wälzen Unheil auf mich, und im Zorn feinden sie mich an.

5 Mein Herz bebte in meinem Innern, und Todesschrecken haben mich befallen.

6 Furcht und Zittern kamen mich an, und Schauder bedeckte mich.

8 Siehe, weithin entflöhe ich, würde nächtigen in der Wüste. //

10 Verwirre, Herr, spalte ihre Zunge! – denn Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen.

11 Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern; und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte.

12 Verderben ist in ihrer Mitte, und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem {Markt} platz.

15 die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in {festlicher} Unruhe!

16 Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol; denn Bosheiten sind in ihrer Wohnung , in ihrem Innern.