Elberfelder Bibel

3 Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut; du bist zornig gewesen – stelle uns wieder her!

6 Denen, die dich fürchten, hast du ein Signal gegeben, dass sie sich vor dem Bogen in Sicherheit bringen {können}. //

8 Gott hat geredet in seinem Heiligtum : »Jubeln will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen.