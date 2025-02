Elberfelder Bibel

6 Er wandelte das Meer in trockenes {Land} : durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut.

11 Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt.

13 Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir erfüllen meine Gelübde,