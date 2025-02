Elberfelder Bibel

2 dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach Recht.

7 In seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Heil {wird sein} , bis der Mond nicht mehr ist.

8 Und er möge herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde .

14 Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen.

16 Überfluss an Getreide soll im Land sein; auf dem Gipfel der Berge soll es wogen ; wie der Libanon sei seine Frucht; sie sollen hervorblühen aus der Stadt wie das Kraut der Erde.

17 Sein Name soll ewig sein; vor der Sonne soll aufsprossen sein Name; und in ihm wird man sich segnen; alle Nationen sollen ihn glücklich preisen .