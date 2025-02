Elberfelder Bibel

5 In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die {anderen} Menschen geplagt.

7 Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge; sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens .

8 Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes, von oben herab reden sie .

9 Sie setzen in den Himmel ihren Mund, und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde.

10 Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft .

13 Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände;

15 Wenn ich gesagt hätte: Ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne.