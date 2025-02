Elberfelder Bibel

2 Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet.

4 Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns.

7 Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freut?

9 Hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird; gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Getreuen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren.