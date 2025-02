Elberfelder Bibel

4 Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht.

5 Du schwemmst sie hinweg, {sie sind wie} ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprosst .

6 Am Morgen blüht es und sprosst auf. Am Abend welkt es und verdorrt.

10 Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.

12 So lehre {uns} denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!

14 Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen.