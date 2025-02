Elberfelder Bibel

5 Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt,

6 vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet.

7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten – dich erreicht es nicht.

8 Nur schaust du es mit deinen Augen, und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen.

10 so begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt.

12 Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.

14 »Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen , weil er meinen Namen kennt.