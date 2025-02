Elberfelder Bibel

3 Und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein Los, dass wir {gemeinsam} gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir in dein Los ziehen! Da zog Simeon mit ihm.

7 Da sagte Adoni-Besek: Siebzig Könige, denen die Daumen ihrer Hände und {die großen Zehen} ihrer Füße abgehauen waren, lasen {Reste} auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, dort starb er.

10 Und Juda ging gegen die Kanaaniter vor, die in Hebron wohnten; der Name Hebrons war aber früher Kirjat-Arba; und sie schlugen Scheschai und Ahiman und Talmai.

14 Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an , von ihrem Vater das Feld zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr: Was hast du?

21 Aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag.

26 Und der Mann zog in das Land der Hetiter. {Dort} baute er eine Stadt und gab ihr den Namen Lus. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag.

29 Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. –