Richter 10

Elberfelder Bibel

1 Und nach Abimelech stand auf, um Israel zu retten, Tola, der Sohn des Puwa, des Sohnes des Dodo, ein Mann aus Issaschar. Er wohnte in Schamir im Gebirge Ephraim.

2 Und er richtete Israel 23 Jahre. Und er starb und wurde in Schamir begraben.

5 Und Jaïr starb und wurde in Kamon begraben.

6 Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalim und den Astarot und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht.

7 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon.

8 Und sie zerschmetterten und zerschlugen die Söhne Israel in jenem Jahr, {und zwar} achtzehn Jahre {lang} alle Söhne Israel, die jenseits des Jordan waren im Land der Amoriter, das in Gilead ist.

9 Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in großer Bedrängnis.

11 Und der Herr sprach zu den Söhnen Israel: Ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Söhnen Ammon und von den Philistern,

14 Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt! Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not!

15 Da sagten die Söhne Israel zu dem Herrn: Wir haben gesündigt. Tu du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen! Nur rette uns doch am heutigen Tag!