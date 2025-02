Richter 18

Elberfelder Bibel

Ein neues Stammesgebiet für Dan

1 In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen; denn bis zu jenem Tag war ihm mitten unter den Stämmen Israels nichts als Erbteil zugefallen.

2 Und die Söhne Dan sandten fünf Männer aus ihrer Sippe, aus ihrer Gesamtheit, tapfere Männer aus Zora und aus Eschtaol, um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. Und sie sagten zu ihnen: Geht hin, erforscht das Land! Und sie kamen in das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort.

3 Als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten. Und sie bogen dahin ab und sagten zu ihm: Wer hat dich hierhergebracht? Und was tust du hier? Und was hast du hier?

4 Und er sagte zu ihnen: So und so hat Micha mir getan. Und er hat mich in Lohn genommen, und ich bin sein Priester geworden.

5 Da sagten sie zu ihm: Befrage doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt!

6 Da sagte der Priester zu ihnen: Geht in Frieden! Vor dem Herrn {liegt} euer Weg, auf dem ihr geht.

7 Und die fünf Männer gingen hin und kamen nach Lajisch. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen, nach Art der Sidonier, ruhig und arglos . Und es gab keinen, der einem irgendetwas zuleide tat im Land {oder} der {fremdes} Vermögen in Besitz genommen hätte . Und sie waren {weit} entfernt von den Sidoniern und hatten mit den Aramäern nichts zu tun. –

8 Und sie kamen {zurück} zu ihren Brüdern nach Zora und Eschtaol. Und ihre Brüder sagten zu ihnen: Was {bringt} ihr?

9 Sie sagten: Macht euch auf und lasst uns gegen sie hinaufziehen! Denn wir haben uns das Land angesehen, und siehe, es ist sehr gut. Und ihr bleibt {noch} untätig? Seid nicht träge zu gehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen!

10 Wenn ihr hinkommt, werdet ihr zu einem arglosen Volk kommen, und das Land ist geräumig nach {allen} Seiten hin. Ja, Gott hat es in eure Hand gegeben, einen Ort, wo es keinen Mangel gibt an irgendetwas, was auf Erden ist.

Der Stamm Dan beraubt das Heiligtum Michas

11 Da brachen sechshundert Mann von dort auf, von der Sippe der Daniter, aus Zora und aus Eschtaol, umgürtet mit Waffen.

12 Und sie zogen hinauf und lagerten zu Kirjat-Jearim in Juda. Daher hat man diesen Ort Machaneh-Dan genannt bis auf diesen Tag; siehe, er {liegt} hinter Kirjat-Jearim.

13 Und von dort zogen sie weiter ins Gebirge Ephraim und kamen zum Haus Michas.

14 Da begannen die fünf Männer, die gegangen waren, das Land Lajisch auszukundschaften, und sagten zu ihren Brüdern: Wisst ihr, dass in diesen Häusern Efod und Terafim und ein Schnitzbild und ein Gussbild sind? Und nun erkennt, was ihr zu tun habt!

15 Da bogen sie dahin ab und traten in das Haus des jungen Mannes, des Leviten, ein, in das Haus Michas, und fragten ihn nach seinem Wohlergehen.

16 Die sechshundert mit ihren Waffen umgürteten Männer aber, die von den Söhnen Dan waren, blieben am Eingang des Tores stehen.

17 {Nur} die fünf Männer, die gegangen waren, das Land auszukundschaften, stiegen hinauf, gingen dort hinein {und} nahmen das Schnitzbild und das Efod und die Terafim und das Gussbild. Und der Priester und die sechshundert Mann, die mit Waffen umgürtet waren, standen am Eingang des Tores.

18 Als jene nun in Michas Haus gingen und das Schnitzbild, das Efod und die Terafim und das Gussbild wegnahmen, da sagte der Priester zu ihnen: Was tut ihr da?

19 Sie sagten zu ihm: Schweig! Lege deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns und sei für uns Vater und Priester! Ist es besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für eine Sippe in Israel?

20 Da wurde das Herz des Priesters froh, und er nahm das Efod und die Terafim und das Schnitzbild und ging mitten unter das Volk.

21 Und sie wandten sich und gingen {weiter} und stellten die Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge an ihre Spitze.

22 Sie hatten sich {schon ein Stück weit} von Michas Haus entfernt, da wurden die Männer zusammengerufen, die in den Häusern {wohnten} , die beim Haus Michas {standen} , und sie holten die Söhne Dan ein.

23 Und sie riefen die Söhne Dan an; und diese wandten ihr Gesicht um und sagten zu Micha: Was ist dir, dass du {sie} zusammengerufen hast ?

24 Er sagte: Meine Götter, die ich gemacht hatte, habt ihr {mir} weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen! Was {bleibt} mir da noch? Und wie könnt ihr denn zu mir sagen: Was ist dir?

25 Aber die Söhne Dan sagten zu ihm: Lass deine Stimme bei uns nicht {mehr} hören, damit nicht Männer mit erbittertem Mut über euch herfallen und du dein Leben verwirkst und das Leben deines Hauses!

26 Und die Söhne Dan zogen ihres Weges. Und als Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück.

27 Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, dazu den Priester, den er besaß. Und sie kamen über Lajisch, über ein ruhiges und argloses Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes; und die Stadt verbrannten sie mit Feuer.

28 Und kein Retter war da; denn die Stadt war {weit} entfernt von Sidon, und sie hatten mit den Aramäern nichts zu tun. Sie {lag} in der Ebene, die zu Bet-Rehob gehört. Und sie bauten die Stadt {wieder} auf und wohnten in ihr.

29 Und sie gaben der Stadt den Namen Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren worden war; früher dagegen war Lajisch der Name der Stadt. –

30 Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf. Und Jonatan, der Sohn Gerschoms, des Sohnes des Mose , er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung {der Bevölkerung} des Landes.

31 Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, all die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen