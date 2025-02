Richter 20

Elberfelder Bibel

5 Da erhoben sich die Bürger von Gibea gegen mich und umringten meinetwegen nachts das Haus. Mich gedachten sie umzubringen, und meiner Nebenfrau taten sie Gewalt an, sodass sie starb.

6 Da ergriff ich meine Nebenfrau, zerlegte sie in {Stücke} und schickte sie in das ganze Gebiet des Erbteils Israels; denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat begangen in Israel.